Муженко об обвинениях Следственного комитета РФ: Промывка мозгов

Глава Генштаба заявил, что учения Запад-2017 сопровождаются еще и "промывкой мозгов" "русскоязычному населению"

Глава Генштаба Виктор Муженко назвал открытие уголовные дел против топ-командования Вооруженных Сил Украины Следственным комитетом государства-агрессора России "промывкой мозгов". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Судя по новостям "следственного комитета" России, учения Запад-2017 сопровождаются очередной промывкой мозгов "русскоязычному населению", - написал он.

Муженко также заявил, что российское руководство, которое ведет войну против украинского народа, "точно ждет Гаага".

Как сообщалось ранее сегодня, России открыла еще несколько десятков фейковых уголовных производств против руководства Вооруженных Сил Украины, в том числе, против Муженко и министра обороны Степана Полторака.

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