При 100% мире нужно снять с России 100% санкций - глава МИД ФРГ

Сам немецкий министр в реальность такого сценария не очень верит. "Вводили санкции постепенно, так же и снимать будем", - считает европолитик.

Введенные против России за агрессию против Украины санкции ЕС нужно постепенно отменить, если "международно согласованная" договоренность о прекращении огня на линии разграничения между свободной и оккупированной территориями Донбасса будет выполняться. Такую идею в очередной раз подал министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, пишет агентство Reuters.

"Официальная договоренность сводится к следующему: только при стопроцентном мире мы снимем 100% санкций", - рассказал Габриэль на панельной дискуссии в Берлине от бизнес-газеты Нandelsblatt.

При этом сам глава МИД ФРГ считает такой вариант "тотально нереалистичным".

"Санкции мы вводили постепенно - так же постепенно будем их и снимать", - заявил Габриэль, добавив, что "это на самом деле общеизвестный факт".

По мнению немецкого чиновника, если бы в Донбассе установилось долгосрочное перемирие, то США, "вероятно", также были бы готовы предпринять "подобные шаги".

Ранее Габриэль ратовал за снятие санкций при устойчивом перемирии.

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РФ оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму РФ нелегитимной.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке России часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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