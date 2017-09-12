При 100% мире нужно снять с России 100% санкций - глава МИД ФРГ
Введенные против России за агрессию против Украины санкции ЕС нужно постепенно отменить, если "международно согласованная" договоренность о прекращении огня на линии разграничения между свободной и оккупированной территориями Донбасса будет выполняться. Такую идею в очередной раз подал министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, пишет агентство Reuters.
"Официальная договоренность сводится к следующему: только при стопроцентном мире мы снимем 100% санкций", - рассказал Габриэль на панельной дискуссии в Берлине от бизнес-газеты Нandelsblatt.
При этом сам глава МИД ФРГ считает такой вариант "тотально нереалистичным".
"Санкции мы вводили постепенно - так же постепенно будем их и снимать", - заявил Габриэль, добавив, что "это на самом деле общеизвестный факт".
По мнению немецкого чиновника, если бы в Донбассе установилось долгосрочное перемирие, то США, "вероятно", также были бы готовы предпринять "подобные шаги".
Ранее Габриэль ратовал за снятие санкций при устойчивом перемирии.
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РФ оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму РФ нелегитимной.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке России часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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