Саакашвили считает, что его "украденный паспорт" - у Порошенко

Опальный экс-соратник главы государства говорит, что его документ якобы "принесли в кабинет Порошенко утром", когда тот пришел на работу

Бывший председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили уверен, что его якобы "украденный полицией" паспорт гражданина Украины находится у президента Петра Порошенко. Об этом он заявил во Львове во время зачитывания ему админпротокола о незаконном пересечении границы, сославшись на "очень осведомленный источник".

Отвечая на вопрос представителя Госпогранслужбы, какие он может показать удостоверяющие личность документы, Саакашвили сказал: "Документы и удостоверения - они у вашего президента... У нашего президента Украины в кабинете. Паспорт, который украли у меня, согласно информации, которую я получил от очень и очень осведомленных источников, сейчас находится в кабинете у президента Украины Порошенко Петра Алексеевича".

Экс-губернатор уверен, что его паспорт "принесли Порошенко утром, когда он пришел на работу после нашего возвращения в Украину".

Вчера, 11 сентября, Саакашвили утверждал, что правоохранители забрали его паспорт при обыске автобусе, на котором он пересек границу. В полиции обвинения Саакашвили назвали неправдивыми.

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10 сентября 2017 года около 20:00 опальный для нынешнего Киева экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и его сторонники незаконно пересекли польско-украинскую границу в пункте пропуска Шегини. При этом пострадали 11 полицейских и пятеро пограничников, которым приказали не применять оружие и силовые меры влияния.

Сейчас Саакашвили проживает в гостинице во Львове.

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