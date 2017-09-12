После выступления на Генассамблее ООН Порошенко поедет в Канаду
После выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке президент Петр Порошенко отправится с визитом в Канаду. Об этом сообщил Порошенко у себя в Facebook.
"Сразу после Генассамблеи ООН приеду поддержать нашу команду Invictus Games: Team Ukraine в Торонто", - отметил Порошенко.
По его словам, участники Invictus Games - "сильнейшие люди Украины".
"Уверен, что наши бойцы как единая команда продемонстрируют на Invictus Games Toronto 2017 силу и несокрушимость украинского духа. Физическую и моральную мощь военных новой украинской армии", - подчеркнул президент.
О том, будет ли этот визит в Канаду также и рабочим, пока не сообщается.
12 сентября в Нью-Йорке открывается 72-я сессия Генеральной ассамблеи ООН, на которой будет председательствовать делегат от Словакии Мирослав Лайчак.
Invictus Games - международные соревнования бывших и действующих военных, которые стали инвалидами. Они проводятся в разных странах с 2014 года по инициативе британского принца Гарри.
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