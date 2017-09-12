США: Приговор Чийгозу - пример притеснений в оккупированном Крыму
США назвали Крым оккупированным Российской Федерацией, а "осуждение" заместителя главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу - очередным примером "постоянных притеснений" в нем. Об этом говорится в Twitter посольства США в Киеве.
"Безосновательное осуждение Ахтема Чийгоза - очередной пример постоянных притеснений, имеющих место в оккупированном Россией Крыму", - сказано в сообщении.
11 сентября оккупанты Крыма дали Чийгозу восемь лет тюрьмы.
Европейский союз призвал Россию освободить Чийгоза и снять обвинения с другого заместителя главы Меджлиса Ильми Умерова.
Чийгоз был похищен оккупантами в Крыму в январе 2015 года. Ему вменяют в вину "организацию массовых беспорядков" 26 февраля 2014-го - день, когда крымские татары и проукраинские жители полуострова вышли на протест против захвата Крыма Россией.
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