Завтра Украина на скайп-встрече призовет РФ выполнить Минск

Украина инициировала проведение скайп-встречи подгруппы по безопасности

Завтра, 13 сентября, предусмотрено проведение видеоконференции подгруппы по безопасности. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер у себя в Facebook.

По ее словам, скайп-встреча пройдет в продолжение договоренностей трехсторонней контактной группы для контроля за соблюдением режима прекращения огня.

"Украинская сторона инициировала проведение этой скайп-встречи подгруппы по безопасности с целью в очередной раз призвать РФ и ОРДЛО к выполнению минских соглашений", - отметила Олифер.

8 сентября Кучма заявил, что Кремль использует ситуацию с украинскими заложниками специально для оказания давления на Украину.

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