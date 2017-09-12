Сил РФ на Западе-2017 недостаточно для вторжения - Погранслужба

Российских военных, направленных на учения в Беларусь, недостаточно для вторжения в Украину, считает помощник главы Госпогранслужбы

По мнению помощника главы Государственной пограничной службы Украины Олега Слободяна, сил, направленных Россией на военные учения Запад-2017, недостаточно для вторжения в Украину. Об этом он заявил в эфире телеканала Прямой.

"Я не думаю, что Путин готовится открыть новый фронт. Даже для того, чтобы открыть новый фронт, тех сил, которые они накапливают в Беларуси, - их будет недостаточно для наступательных действий. Если мы говорим об Украине. Хотя мы не должны забывать и о странах Прибалтики", - сказал он, комментируя мнение экспертов о том, что Запад-2017 может носить наступательный характер.



Он отметил, что недооценивать Российскую Федерацию в любом случае нельзя, "это было бы очень большой ошибкой".

Слободян рассказал, что сейчас наблюдается усиление контроля в пунктах пропуска в Беларуси, а также существенная активизация российских спецслужб на территории Беларуси.

"То есть, есть некоторые моменты, указывающее на то, что бдительность не следует терять. И меры по отрабатыванию возможных сценариев противодействия мы отрабатываем не только самостоятельно", - добавил он, уточнив, что ГПСУ координирует действия и с ВСУ, и с Нацгвардией.

11 сентября министр обороны Великобритании Майкл Фэллон высказал мнение, что цель масштабных совместных военных учений России и Беларуси - спровоцировать НАТО и испытать его обороноспособность.

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