СМИ рассказали о масштабах прослушивания украинцев - статистика

Только в одном Киеве за прошлый год выдали официальных разрешений на слежку-прослушку больше, чем в 2009-м - по всей стране, утверждают журналисты

В Украине сформировался подпольный рынок незаконного прослушивания, который с каждым годом растет, причем в незаконные схемы "вовлечены спецслужбы". Такие соображения изложили в сюжете программы Гроші на канале 1+1 авторы соответствующего расследования.



Журналисты направили правоохранителям запросы о том, сколько разрешений на прослушивание было получено в 2017 году, но от СБУ, Нацполиции и НАБУ таких данных не дождались. После этого расследователи обратились в апелляционные суды. Собрав воедино полученные данные, за 2015 год получилась следующая картина: суды удовлетворили минимум 70 тысяч ходатайств о слежке.

Это, утверждают в программе, только официальные негласные следственно-розыскные действия (НСРД), помимо которых на законных основаниях следят также в рамках оперативно-розыскных и контрразведывательных дел.

Ответ СБУ на запрос журналистов:





"В последний раз такую статистику официально публиковали в 2009 году, и тогда органы по всей стране получили чуть более 25 тысяч разрешений на проведение НСРД... В 2016-м показатель впервые в истории переваливает за сотню тысяч - 108 тысяч, и это еще без учета Луганска и Житомира, которые отказались предоставлять информацию", - сообщил у себя в Facebook один из авторов программы Сергей Мальнев.



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Он же обнародовал рейтинг областей, где чаще всего проводили НСРД в прошлом году. Лидер - Одесская область (13797 разрешений), Харьковская - 10706, Полтавская - 6068, Запорожская - 4647 и Херсонская - 4638.

Ответ на запрос журналистов по Запорожской области:

"Бесспорный лидер - столица. Как сообщил глава Апелляционного суда Киева Ярослав Головачев, в 2015 году он сотоварищи удовлетворил 24433 ходатайства на НСРД и ОРД, в 2016-м - уже 31985 ходатайств. То есть только в Киеве в 2016 году выдали разрешений на слежку-прослушку больше, чем в 2009-м по всей стране", - подчеркнул Мальнев.

Авторы программы утверждают, что якобы есть целый рынок незаконной прослушки, где можно заказать прослушивание человека от $100-300.

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