Саакашвили заявил о намерении приехать в Киев 19 сентября

Перед этим экс-губернатор собирается посетить еще несколько городов

Экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили анонсировал на 19 сентября свой приезд в Киев. Об этом он сказал во время выступления на Центральной площади в Черновцах.

"Я пройду еще по нескольким городам, потом мы переместимся в Киеве. 19-е - это день, насколько я слышал, мне кто-то по дороге сказал, день архангела Михаила, я не знаю, хранителя Киева. Надо Киев срочно спасать!" - сказал Саакашвили.

"Мы все переместимся в Киев и там будем находиться. Это будет начало. А потом через несколько недель нас будет гораздо больше, а еще через некоторое время все закончится, как в пункте пропуска Шегини", - добавил он.

10 сентября 2017 года около 20:00 экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и его сторонники незаконно пересекли польско-украинскую границу в пункте пропуска Шегини. Ранее сообщалось, что пострадали 11 полицейских и пятеро пограничников, которым приказали не применять оружие и силовые меры влияния. Сегодня ГПСУ озвучила информацию о 10 пострадавших пограничниках.

В связи с инцидентом в пункте пропуска Шегини на допрос вызывают пятерых народных депутатов, в том числе Юлию Тимошенко, задержаны пять активных участников событий, один из них уже арестован.

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