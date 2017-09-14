Польша о Западе-2017: Элемент политического давления на Украину

Альянс критически оценивает масштабы и отсутствие транспарентности в российско-белорусских действиях, отметил экс-посол Польши при НАТО

Наибольшее беспокойство на Западе в контексте проведения российско-белорусских военных учений Запад-2017 вызывает их непредсказуемость и масштабы. Об этом Укринформу заявил заместитель председателя исполнительного Совета Евроатлантического общества в Варшаве, бывший посол Польши при НАТО Ежи Мария Новак.

"НАТО критически оценивает масштабы, величину, непредсказуемость, отсутствие транспарентности в российско-белорусских действиях, но рассчитываем, что Россия не пойдет ни на какие провокации. Без сомнения, это является элементом политического давления на восточный фланг НАТО и Украину, что недопустимо", - подчеркнул Новак.

Стратегической проблемой для региона он назвал факт, что военный потенциал России втрое больше, чем у стран восточной Европы, включительно с Украиной. Если сравнивать возможности российской армии с НАТО в целом, то здесь преимущество Альянса очевидно - в 4-6 раз.

Новак отметил, что на Западе никто не знает настоящего характера учений, но ранее - в 2009 и 2013 годах, они имели наступательный характер. Он отметил, что не следует забывать, что во время этого рода учений в 2009 году Россия даже отрабатывала ядерный удар по Варшаве.

"В связи с этим мы недовольны тем, что Россия и Беларусь не полностью выполняют положения Венского документа о мерах по построению доверия и безопасности 1990 года. Россия также не выполняет требования соглашения об обычных видах вооружений 1990 года", - сказал эксперт.

Новак подчеркнул, что заверениям представителей Беларуси об оборонительном характере Запад-2017 нельзя доверять, поскольку все хорошо понимают, что позиция Минска "не будет решающим фактором в этих учениях".

Польский эксперт отметил, что трое наблюдателей от НАТО на этих учениях - это очень мало, что противоречит положениям Венского документа о мерах по построению доверия и безопасности.

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"Понятно, что эти трое наблюдателей не смогут нормально сориентироваться в ситуации на месте", - подчеркнул Новак.

Он напомнил, что в связи с этими учениями Польша приняла дополнительные меры безопасности - ввела с 1 по 30 сентября запрет на воздушное движение для гражданских самолетов возле границ с Россией и Беларусью на глубину до 30 км.

По его словам, Польша не хочет каких-либо инцидентов возле своих границ, но в случае возникновения чрезвычайных ситуаций будет вынуждена на "соответствующие шаги".

Новак добавил, что особое беспокойство вызывает возможность вооруженных инцидентов в районе Балтийского моря или в воздушном пространстве возле польских границ.

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Запад-2017 - совместные стратегические учения армий РФ и Беларуси, пройдут с 14 по 20 сентября. Военные РФ начали прибывать в Беларусь в конце июля. Официально заявлено участие до 13 тысяч военных, неофициальные данные говорят о значительно более крупной группировке войск - до 100 тысяч человек. Учения пройдут в два этапа - на территории РФ и на семи полигонах в Беларуси.

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