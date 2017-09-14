Похищенного в Крыму Параламова отпустили: трогательное видео

Кто и где удерживал крымского татарина, пока не сообщается, однако местные жители говорят о репрессиях со стороны ФСБ России

Похищенный вчера после обысков у него дома крымский татарин Ренат Параламов нашелся. Об этом лаконично в 12:40 сообщили правозащитники в Facebook-группе Крымская солидарность.

"Рената отпустили", - говорится в сообщении.

13 сентября 2017 года неизвестные в масках без опознавательных знаков увезли Параламова в неизвестном направлении из его поселка Нижнегорский во временно оккупированном россиянами Крыму. После этого похищенный не выходил на связь, а родственники и активисты не могли установить место его нахождения.

Параламов найден:

Утренний комментарий силовиков оккупационного режима:

Люди собирают подписи под требованием отпустить Параламова:

РФ оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму РФ нелегитимной.

Читайте также: "Защищать свою страну - долг": последнее слово Чийгоза

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.