Похищенного в Крыму Параламова отпустили: трогательное видео
Похищенный вчера после обысков у него дома крымский татарин Ренат Параламов нашелся. Об этом лаконично в 12:40 сообщили правозащитники в Facebook-группе Крымская солидарность.
"Рената отпустили", - говорится в сообщении.
13 сентября 2017 года неизвестные в масках без опознавательных знаков увезли Параламова в неизвестном направлении из его поселка Нижнегорский во временно оккупированном россиянами Крыму. После этого похищенный не выходил на связь, а родственники и активисты не могли установить место его нахождения.
Параламов найден:
Утренний комментарий силовиков оккупационного режима:
Люди собирают подписи под требованием отпустить Параламова:
РФ оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму РФ нелегитимной.
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