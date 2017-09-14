Совет ЕС на полгода продлил санкции против России

Ограничительные меры действуют против 149 человек и 38 компаний, причастных к нарушению территориальной целостности Украины

Совет Европейского союза продлил до 5 марта 2018 года санкции против физических лиц и компаний, которые причастны к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

"Оценка ситуации не оправдывала изменения режима санкций. Список был пересмотрен, и Совет удалил четырех умерших из списка лиц, на которых распространяются эти ограничительные меры... В настоящее время ограничительные меры применяются к 149 лицам и 38 субъектам", - говорится в документе.

В частности, санкции предусматривают заморозку активов и ограничение в поездках в страны Евросоюза.

14 сентября 2017 года Европарламент принял резолюцию о борьбе с коррупцией, в которой призвал Совет ЕС ввести персональные санкции против 32 фигурантов списка Магнитского.

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