Экс-президент Польши: Россия хочет заморозить конфликт в Донбассе

По мнению Квасьневского, РФ пытается заморозить конфликт в Донбассе, но ситуация может измениться после выборов в России в 2018 году

Россия хочет заморозить конфликт в Донбассе, по меньшей мере, до выборов в РФ в 2018 году. Такое мнение высказал бывший президент Польши Александр Квасьневский, находясь в Киеве на встрече Ялтинской европейской стратегии, в эфире телеканала 112.

"Я боюсь, что этот конфликт (в Донбассе - ред.) Россия хочет держать как замороженный, долгосрочный конфликт. Конечно, это не помогает России, но это большая проблема для Украины и Запада", - сказал он.

Квасьневский пояснил, что, по его мнению, никаких изменений может не происходить до окончания президентской кампании и выборов в России в 2018 году.

"Но после выборов есть шанс, что Путин будет понимать, что ему надо реформы, ему надо модернизация страны, и нужна поддержка Запада. А поддержка Запада придет только тогда, когда будет решение украинского конфликта", - считает экс-президент Польши.

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Он отметил, что последний год прошел в международной солидарности с Украиной и высказал мнение, что после завершения всех выборов в Европе (на очереди - выборы в Германии) поддержка Украины будет возрастать.

"Я думаю, что Украина находится на самом главном месте мышления западных политиков: как помочь Украине, как помочь независимости Украины, безопасности Украины, и как помочь украинской экономике, чтобы вы (Украина - ред.) были готовы войти в какой-то момент в Европейский Союз", - считает экс-президент Польши.

Он также заявил, что Запад должен держаться своего изначальных заявлений: "не может быть никаких вопросов, связанных с территориальной интегральностью Украины".

Ранее сегодня Совет Европейского союза продлил до 5 марта 2018 года санкции против физических лиц и компаний, которые причастны к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины.

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