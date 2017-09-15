Холодницкий пообещал новые представления на нардепов уже осенью

Осенью Рада получит от Генпрокуратуры новые представления на нардепов, следствие имеет материалы на чиновников и представителей других органов власти

Верховная Рада уже осенью получит от Генеральной прокуратуры новые представления на нардепов, следствие имеет материалы и на чиновников, и представителей других органов власти. Об этом сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает 112 канал.

"Возможно, на подозрение будут готовиться определенные народные депутаты. Не только народные депутаты, но и представители высших органов исполнительной власти, министерств, ведомств госучреждений", - прокомментировал Холодницкий.

Глава САП уточнил, что количество представлений будет зависеть от качества и скорости следствия, качества собранной доказательной базы и готовности прокуроров объявлять, сообщать и согласовывать подозрения.

Ранее вчера сообщалось, что На Закарпатье на взятке в 150 тыс грн разоблачен помощник нардепа.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.