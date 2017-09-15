Холодницкий пообещал новые представления на нардепов уже осенью
Верховная Рада уже осенью получит от Генеральной прокуратуры новые представления на нардепов, следствие имеет материалы и на чиновников, и представителей других органов власти. Об этом сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает 112 канал.
"Возможно, на подозрение будут готовиться определенные народные депутаты. Не только народные депутаты, но и представители высших органов исполнительной власти, министерств, ведомств госучреждений", - прокомментировал Холодницкий.
Глава САП уточнил, что количество представлений будет зависеть от качества и скорости следствия, качества собранной доказательной базы и готовности прокуроров объявлять, сообщать и согласовывать подозрения.
Ранее вчера сообщалось, что На Закарпатье на взятке в 150 тыс грн разоблачен помощник нардепа.
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