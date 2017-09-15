Керри ответил на заявления Порошенко об антикоррупционном суде

Президент говорил, что в странах ЕС и США нет таких судов, и Украине он не нужен. Экс-глава Госдепа заявил, что в США "каждый суд антикоррупционный"

Бывший госсекретарь США Джон Керри считает, что президент Петр Порошенко неправ в своей публичной позиции по антикоррупционному суду. Об этом он заявил на 14-м ежегодном форуме Ялтинская европейская стратегия в Киеве, пишет Европравда.

Сегодня Порошенко оппонировал призывам незамедлительно создать антикоррупционный суд аргументом о том, что в практике стран ЕС и США нет таких судов. Поэтому президент поддержал создание антикоррупционной палаты в Верховном суде.

"Я хочу ответить тем, что у нас каждый суд - антикоррупционный. И спецпрокурор сейчас расследует дело в отношении президента", - подчеркнул Керри.

Конференц-зал встретил эти слова аплодисментами.

Экс-госсекретарь также подчеркнул, что для Украины вопрос противодействия коррупции остается ключевым для дальнейшего развития.

22 мая 2017 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Украине якобы не нужен отдельный антикоррупционный суд, а достаточно антикоррупционной палаты.

13 июля в НАБУ заявили, что создание антикоррупционных палат не только не решит проблему отсутствия приговоров по топ-коррупционерам, но и углубит ее.

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