Кондолиза Райс: Используйте санкции против РФ для своего развития

Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс советует Украине использовать санкционное давление на РФ для укрепления своих позиций на рынках

Украина должна воспользоваться временем, пока против России действуют санкции Запада, и укрепить свои позиции, особенно в части энергонезависимости. Об этом рассказала 66-й госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс на 14-м ежегодном форуме Ялтинской европейской стратегии.



"Используйте время и возможности, пока на Россию давят санкции, повышайте энергонезависимость", - сказала она.



По мнению Райс, текущая тактика президента страны-агрессора Владимира Путина базируется на мнении, что Западу надоест санкционный режим, и ограничительные меры будут сняты. "С Западом такое уже происходило", - напомнила она.

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