Порошенко: Предложение Путина по миротворцам недопустимо

Миротворцы должны быть расположены но всей оккупированной территории, отметил президент Украины

Предложение президента РФ Владимира Путина о размещении миротворческой миссии ООН только на линии соприкосновения недопустимо. Об этом президент Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook.

"Путинское предложение по размещению "голубых касок" только на линии соприкосновения абсолютно недопустимо. Главная цель - они должны быть расположены но всей оккупированной территории", - написал Порошенко.

Он настаивает, что миротворцы должны присутствовать везде, включая территории, где Россия хранит оружие, а также на неконтролируемом участке украинско-российской границы.

"Это бы очень быстро остановило поток российских войск, оружия и амуниции. Потенциал агрессии был бы остановлен", - отметил президент.

5 сентября 2017 года постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия направила в Организацию проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения в Донбассе. Путин отметил, что наличие миротворцев ООН в Донбассе "пошло бы на пользу разрешению конфликта", однако затем уточнил, что в его понимании речь идет о "людях, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ", и которые "должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях".



Украина выступила против участия РФ в миротворческой миссии ООН в Донбассе в том случае, если решение о проведении такой операции все же будет принято.

Германия высказалась против обсуждения вопроса миротворцев с боевиками ЛДНР, а Польша считает, что миротворцы должны размещаться на украинско-российской границе, а не на линии соприкосновения, как предлагает РФ.

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