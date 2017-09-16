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НАТО сохраняет перспективу членства Украины - заместитель генсека

16.09.2017 17:52
НАТО придерживается политики "открытых дверей" в отношении Украины, заверил заместитель генсека Таджан Илдем
НАТО сохраняет перспективу членства Украины - заместитель генсека
Таджан Илдем (фото - EPA)

НАТО придерживается политики "открытых дверей" в отношении Украины. Об этом Таджан Илдем, заместитель генерального секретаря НАТО по вопросам публичной дипломатии, рассказал Яценюк на 14-м ежегодном форуме Ялтинской европейской стратегии.

Он напомнил, что до сих пор действует решение Бухарестского саммита 2008 года - о том, что Украина станет членом НАТО.

"Суверенная и независимая Украина имеет ключевое значение для евроатлантической безопасности", - подчеркнул Илдем, добавив, что в НАТО никогда не признают аннексии Крыма.

По его словам, у Альянса есть доказательство того, что политика открытых дверей действует на практике. Таким доказательством служит присоединение Черногории к НАТО.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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