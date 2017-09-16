Луценко сообщил, кто дал приказ стрелять по Майдану

Генпрокурор пообещал, что в конце сентября дело в отношении Януковича, Захарченко и Якименко за расстрелы на Майдане отправится в суд

Приказ открыть огонь по участникам Революции достоинства отдали тогдашние президент Виктор Янукович, глава МВД Виталий Захарченко и глава СБУ Александр Якименко. Об этом рассказал генеральный прокурор Юрий Луценко на 14-м ежегодном форуме Ялтинской европейской стратегии.



"По нашей версии (отдали приказ стрелять - ред.) - Янукович, Захарченко, Якименко", - сказал он.



Луценко пообещал, что в конце сентября Генпрокуратура направит в суд дело в отношении тих лиц



"Мы фактически закончили все, кроме отдельных случаев... Следствие завершено, наступает фаза судебных процессов. По делам Майдана в суде сейчас уже находятся 116 человек, в том числе - убийцы", - уточнил Луценко.