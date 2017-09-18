Порошенко начал рабочий визит в США

Встреча двух президентов Украины и США запланирована на 21 сентября 2017 года

Президент Петр Порошенко начал рабочий визит в Соединенные Штаты Америки для участия в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Петр Порошенко выступит с речью в ходе общих прений Генассамблеи ООН, примет участие в саммите Совета безопасности ООН по вопросам миротворчества, мероприятиях высокого уровня по вопросам реформирования ООН, а также по вопросам противодействия использованию интернета в террористических целях", - отметили в пресс-службе.

"Вопрос освобождения украинских заложников и политзаключенных будет одним из ключевых во время визита президента в Нью-Йорк", - уточнил у себя в Facebook пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

Визит будет длиться до 21 сентября.

Порошенко и президент США Дональд Трамп встретятся в Вашингтоне 21 сентября.

В кулуарах сессии Генассамблеи запланирована встреча с президентом Европейского совета Дональдом Туском.

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