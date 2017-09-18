Парубий: Нет решения об объединении БПП и Народного фронта

Спикер Верховной Рады заявил, что в настоящее время идут консультации относительно возможного объединения партий Блок Петра Порошенко и Народный фронт

Консультации по объединению партий Блок Петра Порошенко и Народный фронт продолжаются, решение пока не принято. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Андрей Парубий на брифинге, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент LIGA.net.

"Известно, что проходят консультации. Также известно, что никакого решения по этому поводу не принято", - сказал он.

Парубий не стал отвечать на вопрос о цели такого объединения, отметив, что публично об этом будет идти речь если представители партий договорятся об объединении.

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