Захваченные районы Донецкой области должны за воду 1,6 млрд грн

Глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский заявил, что даже при такой задолженности нельзя прекращать подачу воды на временно оккупированные территории

Долги за потребленную воду перед коммунальным предприятием Компания Вода Донбасса на оккупированной территории Донецкой области достигли примерно 1,6 млрд грн. Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Жебривский, передает Укринформ.

"Тариф на воду на территориях, контролируемых украинской властью, за это время (с 2014 года, - ред.) повышался уже трижды. К сожалению, на оккупированных не повышается, но и за неподнятыми ценам они не заплатили долги. Мы оцениваем долги той территории примерно 1 млрд 600 млн грн, они должны Воде Донбасса за поставку воды по тех скудных еще тарифах", - сказал Жебривский.

Он добавил, что необходимо согласовать этот процесс, "чтобы, извините, Россия заплатила за все эти вещи".

По словам Жебривского, Донецкая область из-за технологических моментов не может, как Луганская область, просто прекратить подачу воды на оккупированную территорию.

"Мы, как на Луганщине, сделать не можем. Потому, что у нас вода таким образом заходит с территории контролируемой на неконтролируемую и потом с неконтролируемой снова на контролируемую. Мы не можем сами себя оставить без воды", - пояснил председатель Жебривский.

Он подчеркнул, что сейчас долги перед Водой Донбасса достигают более 4 млрд грн, из них около 40% - долги за воду с оккупированных территорий, "и здесь очень важна будет позиция Кабинета министров Украины, нам крайне надо будет финансово расчистить все".

Жебривский подчеркнул, что в целом вода - самая "болевая точка" в Донбассе.

"Сейчас остается в недостаточном объеме вода в Мариуполе, Покровском, Константиновке, Торецке. Мы оцениваем, что для приведения в хорошее состояние магистральных водопроводов на Донетчине нужен объем инвестиций порядка 3,5 млрд грн. И это минимум два года работы, а то и три года для завершения всего", - сказал Жебривский.

23 апреля сообщалось, что Луганское энергетическое объединение, которое входит в холдинг Энергетический стандарт Константина Григоришина, заявило о прекращении поставок электроэнергии в ОРЛО с 25 апреля. Тука заявил, что Луганское энергетическое объединение имеет долг перед ГП Энергорынок в сумме 5,2 млрд грн. Сумма задолженности разделена условно между подконтрольной Украине территорией и неподконтрольной примерно пополам. Также, по словам Туки, в последнее время предприятия на подконтрольной территории рассчитываются на 100%. При этом оплаты со стороны временно оккупированной части области нет.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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