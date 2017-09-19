USD:  26.04  26.29   EUR:  31.03  31.57  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

ОБСЕ увеличит число наблюдателей в Донбассе до 800 человек

19.09.2017 15:26
Первый замруководителя СММ ОБСЕ Хуг подчеркнул, что стороны-подписанты минских договоренностей должны обеспечить безопасность этих наблюдателей
ОБСЕ увеличит число наблюдателей в Донбассе до 800 человек
Александр Хуг (фото - EPA)

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ увеличит до марта 2018 года количество своих наблюдателей на местах до 800 человек. Об этом заявил во время круглого стола в Киеве первый заместитель руководителя СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает Укринформ.

"Что касается деятельности СММ, фактом остается то, что мы будем продолжать увеличивать количество наблюдателей. И наша цель до конца срока действия нашего мандата, который завершается в марте следующего года, увеличить общее количество наблюдателей, которые будут работать на местах, до 800 человек", - сказал он.

В то же время Хуг подчеркнул, что стороны-подписанты минских договоренностей должны обеспечить безопасность международных наблюдателей.

Ранее сегодня министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что миссия ООН должна действовать на всей территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- актуальная информация прямо в вашей новостной ленте

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 