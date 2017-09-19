ОБСЕ увеличит число наблюдателей в Донбассе до 800 человек

Первый замруководителя СММ ОБСЕ Хуг подчеркнул, что стороны-подписанты минских договоренностей должны обеспечить безопасность этих наблюдателей

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ увеличит до марта 2018 года количество своих наблюдателей на местах до 800 человек. Об этом заявил во время круглого стола в Киеве первый заместитель руководителя СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает Укринформ.

"Что касается деятельности СММ, фактом остается то, что мы будем продолжать увеличивать количество наблюдателей. И наша цель до конца срока действия нашего мандата, который завершается в марте следующего года, увеличить общее количество наблюдателей, которые будут работать на местах, до 800 человек", - сказал он.

В то же время Хуг подчеркнул, что стороны-подписанты минских договоренностей должны обеспечить безопасность международных наблюдателей.

Ранее сегодня министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что миссия ООН должна действовать на всей территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

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