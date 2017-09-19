Трамп: Суверенитет Украины необходимо отстоять
Необходимо встать на защиту суверенитета стран во всем мире - от Украины до Южно-Китайского моря. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время своего первого выступления на Генассамблее ООН, передает пресс-секретарь президента Петра Порошенко Святослав Цеголко в Facebook.
По словам Трампа, необходимо отстаивать уважение к границам.
"Мы должны отклонять угрозы суверенитету, начиная от Украины до Южно-Китайского моря, мы должны отстаивать уважение к границам", - отметил он.
Президент США подчеркнул, что нужно действовать сообща. "И совместно бороться с теми, кто угрожает нам хаосом, беспорядками и террором", - резюмировал он.
Фото: twitter и facebook.com/Святослав Цеголко
Ранее сообщалось, что в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке начались общеполитические дебаты в рамках 72 сессии Генеральной ассамблеи ООН.
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