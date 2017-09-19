Порошенко обсудил с Дудой введение миротворцев в ОРДЛО

Рассматривалось также усиление взаимодействия между оборонными ведомствами Украины и Польши в контексте проведения российско-белорусских учений

В рамках рабочего визита в Нью-Йорк президент Петр Порошенко провел встречу с президентом Польши Анджеем Дудой. Об этом сообщает пресс-служба АП.

Согласно сообщению, собеседники обсудили широкий спектр вопросов двусторонних отношений, в частности проблематику безопасности.

Речь шла о дальнейшем развитии политического диалога на высшем уровне между двумя странами, а также сотрудничестве в сфере энергетической безопасности и трансграничного сотрудничества.

"Рассматривались также вопросы усиления взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран, в частности в контексте проведения российско-белорусских учений "Запад -2017", - сказано в сообщении.

В АП отметили, что значительное внимание было уделено реализации минских соглашений, а также развитию событий в Донбассе и состоянию соблюдения прав человека в оккупированном Крыму.

"Президенты также обсудили вопрос введения миротворческой миссии ООН на оккупированную часть Донбасса", - сообщили в АП.

Отдельно обсуждались вопросы организации визита Дуды в Украину до конца текущего года.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин на встрече с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером заявил, что миссия ООН должна действовать на всей территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Как известно, РФ настаивает на размещении миротворцев только вблизи линии соприкосновения.

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