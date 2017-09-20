USD:  26.04  26.29   EUR:  31.03  31.57  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Полторак отстранил от должности главного психиатра Минобороны

20.09.2017 10:59
Отстранен полковник Олег Друзь, который оказался в центре скандала после слов о том, что 93% бойцов АТО якобы являются потенциальной угрозой обществу
Полторак отстранил от должности главного психиатра Минобороны
Олег Друзь (скриншот из видео Hromadske TV)

Руководство министерства обороны отстранило от выполнения обязанностей начальника психиатрического отделения Главного военного клинического госпиталя Олега Друзя. Об этом у себя в Facebook написал глава Минобороны Степан Полторак.

"Только принял решение об отстранении от должности начальника клиники психиатрии Национального военно-медицинского клинического центра Главный военный клинический госпиталь полковника Олега Друзя в связи с неудовлетворительным выполнением служебных обязанностей и назначил служебное расследование", - говорится в сообщении.

18 сентября бывший боец АТО и волонтер Мартин Брест сообщил в Facebook, что главный психиатр Минобороны Олег Друзь на комитете по вопросам здравоохранения якобы заявил, якобы 93% процента участников АТО являются потенциальной угрозой для общества и "скрытыми врагами".

"По его словам, 93% нас - проблемные, и нас нужно лечить. Полковник недавно был под следствием "по подозрению в получении взятки", кстати. Весной. Спасибо от "скрытого врага". Спасибо, что противопоставляете нас мирной жизни. Товарищи главные психиатры МОУ, не надо искать проблему в тех, кто был на войне, с нами все в порядке. По крайней мере у большинства. Ищите ее у тех, кто от войны сбежал: от повесток, звонков и вызовов. У тех, кто говорит "а мне пришла - а я не пошел, зачем оно мене надо, за барыг воевать", - написал военный.

В мае 2017 года Друзя задерживали по подозрению в получении взятки в размере 52 тысячи гривень за справку о невозможности прохождения военной службы. Доступна также электронная декларация полковника. 

Смотрите также: НАТО опубликовал мотивационное видео с бойцом АТО в главной роли

Заявление Друзя послужило толчком к началу в украинской армии во многом ироничного флешмоба с хэштегом #1_из_93%. Бойцы АТО в соцсетях публикуют фото, фотожабы, истории о ПТСР и военной психиатрии, а также выражают мнения насчет заявлений Друзя.

Читайте также: Вернувшимся с войны: украинцы проводят флешмоб для бойцов АТО

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- актуальная информация прямо в вашей новостной ленте

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 