Полторак отстранил от должности главного психиатра Минобороны

Отстранен полковник Олег Друзь, который оказался в центре скандала после слов о том, что 93% бойцов АТО якобы являются потенциальной угрозой обществу

Руководство министерства обороны отстранило от выполнения обязанностей начальника психиатрического отделения Главного военного клинического госпиталя Олега Друзя. Об этом у себя в Facebook написал глава Минобороны Степан Полторак.

"Только принял решение об отстранении от должности начальника клиники психиатрии Национального военно-медицинского клинического центра Главный военный клинический госпиталь полковника Олега Друзя в связи с неудовлетворительным выполнением служебных обязанностей и назначил служебное расследование", - говорится в сообщении.

18 сентября бывший боец АТО и волонтер Мартин Брест сообщил в Facebook, что главный психиатр Минобороны Олег Друзь на комитете по вопросам здравоохранения якобы заявил, якобы 93% процента участников АТО являются потенциальной угрозой для общества и "скрытыми врагами".

"По его словам, 93% нас - проблемные, и нас нужно лечить. Полковник недавно был под следствием "по подозрению в получении взятки", кстати. Весной. Спасибо от "скрытого врага". Спасибо, что противопоставляете нас мирной жизни. Товарищи главные психиатры МОУ, не надо искать проблему в тех, кто был на войне, с нами все в порядке. По крайней мере у большинства. Ищите ее у тех, кто от войны сбежал: от повесток, звонков и вызовов. У тех, кто говорит "а мне пришла - а я не пошел, зачем оно мене надо, за барыг воевать", - написал военный.

В мае 2017 года Друзя задерживали по подозрению в получении взятки в размере 52 тысячи гривень за справку о невозможности прохождения военной службы. Доступна также электронная декларация полковника.

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Заявление Друзя послужило толчком к началу в украинской армии во многом ироничного флешмоба с хэштегом #1_из_93%. Бойцы АТО в соцсетях публикуют фото, фотожабы, истории о ПТСР и военной психиатрии, а также выражают мнения насчет заявлений Друзя.

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