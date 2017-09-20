В Одессе митинг с драками на Думской: хотят отставки мэра - фото

Полиция применила газ против самых активных участников протестной акции, есть задержанные. Митингующие также применили газ и оттеснили полицейских

Возле здания мэрии Одессы проходит митинг: на Думской площади собрались несколько сотен человек, протестующих против коррупции в городе, которая, по их мнению, привела к гибели детей при пожаре в лагере Виктория, и требующих отставки мэра Геннадия Труханова. Об этом с места событий передает одесский ресурс Думская.

На Думской площади жгут файеры и скандируют "Труханов геть!"

С утра здание горсовета, где в 10:00 началась сессия, оцеплено правоохранителями. Время от времени между некоторыми из митингующих и полицией происходят стычки.

Около 10:30 в сессионный зал хотели пройти протестующие с символикой ВО Свобода и Нацкорпуса, но охрана их не пропустила - якобы "зал и так переполнен". Попытка пройти в здание через боковой вход также не увенчалась успехом.

Около 11:15 полиция применила газ для пресечения беспорядков, задержав несколько участников акции. Как отмечает источник, митингующие также применили газ и оттеснили полицейских.

Полиция призвала митингующих не нарушать общественный порядок, объявив, что все события, которые происходят у Одесского горсовета, "документируются".

"Им, а также лицам, принимавшим в них участие, в дальнейшем будет дана надлежащая правовая оценка", - добавили правоохранители.

В 11:30 полиция сообщила, что по факту конфликта между митингующими и правоохранителями начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство).

За медицинской помощью обратились 20 полицейских и 16 нацгвардейцев.

Позднее часть митингующих ушла в областную прокуратуру требовать роспуска горсовета, к ним вышел прокурор Одесской области Олег Жученко.

Фото и видео выше: dumskaya.net

Фото: пресс-служба МВД

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