Украина получит оружие от США - Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина "нуждается в международной поддержке и точно получит ее"

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что у Украины нет сомнений, что она получит доступ к современному оборонному вооружению США. Об этом он сказал во время визита в Канаду, сообщает Укринформ.

"Я убежден, что в будущем мы точно получим больше оборонного вооружения и военного оборудования. Не могу сказать точную дату, но мы работаем над этим", - подчеркнул Климкин, отвечая на вопрос о возможных поставках оружия из США.

По его словам, речь идет не только о противотанковых вооружениях, но и о дронах, контрбатарейных системах и кибервойне.

"Нам нужно все это оборудование, логистическая поддержка и тренировка. Тем более, это взаимовыгодно: мы передаем свой опыт борьбы с россиянами. Речь идет не об одном отдельном элементе пазла - не только о Javelin ( мощные противотанковые ракеты, - ред.) , а обо всем", - сказал министр.

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Глава МИД добавил, что Украина "нуждается в международной поддержке и точно получит ее".

В октябре начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что подготовка процедурных вопросов относительно поставок в Украину летального оружия из Соединенных Штатов осуществлена, дело остается только за политическим решением президента США Дональда Трампа.

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