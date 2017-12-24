Явка на выборах в ОТГ составила более 50%
24.12.2017 23:16
Сегодня в Украине прошли выборы в 51 ОТГ. В целом ожидалось, что проголосуют около 356 тыс граждан
Иллюстративное фото
Средняя явка на выборах в объединенных территориальных громадах составила более 50%, сообщает общественная сеть ОПОРА.
В частности, явка на выборах в ОТГ Черновицкой области составила 52,5%; Черкасской - 55,8%; Полтавской - 52,9%.
По данным партии Блок Петра Порошенко, по состоянию на момент закрытия участков явка избирателей составила 55,7%. В партии Батьківщина сообщают о явке 55,2%.
Сегодня выборы прошли в 51 ОТГ. Ожидалось, что проголосовать придут около 356 тыс граждан.
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