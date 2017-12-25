На Майдане журналисты требуют справедливости в деле Веремия: фото
Журналисты на Майдане в Киеве требуют справедливости в деле об убийстве журналиста Вячеслава Веремия. Как передает корреспондент LIGA.net, сейчас на акции присутствуют около 200-300 человек.
Среди участников акции также волонтеры, военные и неравнодушные граждане.
22 декабря Шевченковский райсуд Киева признал руководителя группы "титушек" Юрия Крысина виновным в нападении на журналиста Вячеслава Веремия во время событий Майдана и приговорил его к четырем годам тюрьмы с испытательным сроком два года.
На это решение отреагировал Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) - там требуют от президента Петра Порошенко дать политическую оценку решению Шевченковского райсуда.
Генпрокуратура сообщила, что обжалует решение суда, поскольку считает его несправедливым.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
18:25
-
вчера
17:46
-
вчера
12:38
-
22.12.17
14:20
-
23.12.17
12:10
Новости партнеров
- 58481
- 47143
- 40905
- 31530
- 28396