На Майдане журналисты требуют справедливости в деле Веремия: фото

В центре Киева проходит акция журналистов с требованием справедливости в деле об убийстве Вячеслава Веремия

Журналисты на Майдане в Киеве требуют справедливости в деле об убийстве журналиста Вячеслава Веремия. Как передает корреспондент LIGA.net, сейчас на акции присутствуют около 200-300 человек.



Среди участников акции также волонтеры, военные и неравнодушные граждане.















22 декабря Шевченковский райсуд Киева признал руководителя группы "титушек" Юрия Крысина виновным в нападении на журналиста Вячеслава Веремия во время событий Майдана и приговорил его к четырем годам тюрьмы с испытательным сроком два года.

На это решение отреагировал Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) - там требуют от президента Петра Порошенко дать политическую оценку решению Шевченковского райсуда.



Генпрокуратура сообщила, что обжалует решение суда, поскольку считает его несправедливым.



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