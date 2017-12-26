ГРУ и Вконтакте: СМИ США раскрыли операцию дискредитации Майдана

Американская газета The Washington Post раскрыла подробности информационной кампании российских спецслужб, которая предшествовала военному вторжению

После краха режима беглого президента Виктора Януковича в результате Революции достоинства Главное разведывательное управление России (ГРУ) в 2014 году запустило в Украине информационную кампанию в соцсетях по дискредитации новой власти. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на отчет ГРУ, который оказался в их распоряжении.



В сообщении сказано, что российские спецслужбы создали 23 февраля 2014 года "множество фейковых аккаунтов" в соцсетях Facebook и Вконтакте. Также газета отмечает, что спецоперация "предвещала" то, что Кремль сделает через два года, в 2016 году, в США во время президентской кампании.



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Отмечается, что Россия затеяла эту операцию с целью повлиять на ключевых лиц, ответственных за принятие решений в Украине, и сформировать "правильное" общественное мнение, "прокладывая путь" к "военной операции, начатой 27 февраля с захвата здания парламента Крыма вооруженными людьми".



The Washington Post также пишет, что фейковые персонажи должны были олицетворять простых людей со всей Украины, которые якобы разочаровались в протестах на Майдане. В пример приводится комментарий некого Ивана Галицина, который был оставлен в британской газете 22 февраля, где он рассказывает об освобождении из тюрьмы экс-премьера Юлии Тимошенко и "фашистах", которые "захватили власть в Киеве".



Этот аккаунт, пишет газета, был создан сотрудниками ГРУ 22 февраля 2014 года и в качестве аватара была использована фотография Константина Ярошенко, который отбывает наказание в американской тюрьме за контрабанду наркотиков.



По данным издания, всего российская разведка создала более 30 украинских групп в социальных сетях для распространения антиукраинских настроений. Для их раскрутки были использованы рекламные платные посты, которые дублировались в сообщества Вконтакте и LiveJournal.



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"Используя наши аккаунты в Facebook, мы распространили комментарии, информирующие население Крымского полуострова об угрозе со стороны нацистских организаций", - приводит The Washington Post цитату из отчета ГРУ.



Газета отмечает, что трудно оценить влияние деятельности ГРУ на развитие ситуации в Украине, но признает, что усилия российских шпионов сработали таким образом, что "большинство пользователей социальных сетей согласились с опубликованными аргументами и поддержали позицию авторов".



18 декабря стало известно, что в социальной сети Вконтакте были взломаны аккаунты умерших людей, где опубликовали посты в поддержку президента России Путина с хэштегом #ПутинКрут.



В течение января-июня 2017 года СБУ зарегистрировала 34 уголовных производства против пользователей российских соцсетей ВКонтакте и Одноклассники, которые распространяли призывы к свержению власти в Украине.