В Симферополе проводят обыски: ищут бойцов АТО и "правосеков"

Правозащитники уточняют, что обыски проходят в домах крымских татар

Во временно оккупированном Симферополе российские силовики проводят обыски на улицах Дарвина и Хайри Эмир-заде. Об этом в Facebook сообщает адвокат Эдем Семедляев.

"В Симферополе на ул. Дарвина и ул. Хайри Эмир-Заде проходят обыски", - написал он.

Адвокат Эмиль Курбединов уточнил в Facebook, что в обоих случаях обыски проходят в семьях крымских татар. "Одним сказали, что их дети воюют в АТО, в другом, что вступили в Правый сектор", - добавил Курбединов.

В общественном объединении Крымская солидарность уточнили, что со слов очевидцев газели заехали в район в 06:00 утра, обыск начался в 07:00.

В доме на улице Хайри Эмир-заде, 33 находится хозяйка дома Месератова Асене со своими детьми и ее родной брат Булатов Али с супругой и детьми. "Во двор загнали две белые газели и на улице стоит еще одна газель. Обыск идет на обоих этажах дома. Соседи и родственники не могут войти во двор. Их не пускают во двор, ссылаясь на то, что идут следственные мероприятия", - сообщают правозащитники.

На улице Дарвина проживает свекровь Асене Месератовой, там тоже идут якобы "следственнные мероприятия", а возле дома стоят две белые газели.

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