Князев: Восстановленных через суд полисменов отправляли в Донбасс
Восстановленные через суды сотрудники полиции проходят стажировку в Донецкой и Луганской областях, а тех, кто отказывался ехать на восток, увольняли в течение суток. Об этом на брифинге сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, отвечая на вопрос, сколько полисменов восстановились через суды после неудачного прохождения переаттестации.
"Количество восстановленных сотрудников полиции - около 2,5 тысяч. Решение суда... и для нас в том числе, является немедленным к исполнению - в течение суток. И мы выполнили решение суда", - сказал он.
Князев отметил, что все восстановленные сотрудники должны пройти стажировку "без отрыва от рабочего процесса".
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"Так вот, мы всем предложили пройти стажировку на востоке нашего государства - в Донецкой и Луганской областях. Был ряд отказов, мы их безальтернативно в течение суток уволили. И теперь они (согласившиеся на стажировку полицейские, - ред.) проходят службу в Донецкой и Луганской областях", - подчеркнул он.
Глава Нацполиции добавил, что таким образом они помогли уменьшить физическую нагрузку на плечи тех сотрудников, которые постоянно работают в Донецкой и Луганской областях.
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