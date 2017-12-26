Нацгвардия получила для тестов новый броневик Варта-Новатор: фото
26.12.2017 15:03
Отличия от первой модели - в более компактных размерам и весе
Фото: пресс-служба МВД
Национальная гвардия испытала модернизированный специализированный бронеавтомобиль Варта-Новатор. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
В отличие от первой модели, Варта-Новатор имеет более компактные размеры и менее тяжеловесна.
"Бронемашина сконструирована с учетом современных требования подразделений спецназначения и приспособлена к эксплуатации в условиях бездорожья. Прототип оснащен дополнительными опциями, которые обеспечивают комфорт и безопасность экипажа", - говорится в сообщении.
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