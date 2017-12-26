USD:  27.74  28.05   EUR:  32.73  33.33  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Нацгвардия получила для тестов новый броневик Варта-Новатор: фото

26.12.2017 15:03
Отличия от первой модели - в более компактных размерам и весе
Нацгвардия получила для тестов новый броневик Варта-Новатор: фото
Фото: пресс-служба МВД

Национальная гвардия испытала модернизированный специализированный бронеавтомобиль Варта-Новатор. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В отличие от первой модели, Варта-Новатор имеет более компактные размеры и менее тяжеловесна.

"Бронемашина сконструирована с учетом современных требования подразделений спецназначения и приспособлена к эксплуатации в условиях бездорожья. Прототип оснащен дополнительными опциями, которые обеспечивают комфорт и безопасность экипажа", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Безумный Макс по-российски: создан КамАЗ для разгона митингов

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- будь в курсе событий. Подписывайся на наш Telegram

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 