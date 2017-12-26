В РФ назвали "путем к войне" поставки Украине оружия из США

В России встревожились решением Госдепа США о первых поставках летального вооружения в Украину

В МИД РФ назвали "путем к войне, а не к миру" то, что США выдали одной из компаний лицензию на поставку Украине крупнокалиберных снайперских винтовок. Об этом заявил статс-секретарь МИД Григорий Карасин, сообщает РИА Новости.

"Таким способом вашингтонские "ястребы" пытаются, как они считают, поднять для России "цену конфликта в Донбассе". Это весьма ущербная и опасная логика", - сказал он.

Как сообщалось 21 декабря, Администрация президента США Дональда Трампа одобрила первые коммерческие поставки летального оборонительного оружия Украине. Госдеп одобрил коммерческую лицензию, которая разрешает экспорт снайперских систем Model M107A1, боеприпасов и комплектующих на сумму $41,5 млн.

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