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Луценко о НАБУ: Публичное сведение счетов было ошибкой

26.12.2017 23:36
Генпрокурор заявил, что ГПУ и НАБУ уже готовы сесть за стол переговоров
Луценко о НАБУ: Публичное сведение счетов было ошибкой
Юрий Луценко

Генпрокурор Юрий Луценко признает, что публичное сведение счетов с Национальным антикоррупционным бюро было ошибкой. Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам.

По словам генпрокурора, он и глава антикоррупционного ведомства Артем Сытник сошлись в этом мнении, готовы делать шаги на встречу друг другу и сесть за стол переговоров. В то же время, Луценко подчеркнул, что "не мог закрывать глаза на нарушения закона" в антикоррупционном ведомстве.

"Пока я генпрокурор, утверждаю, что НАБУ необходимо для борьбы с существующей системой", - заявил также он.

5 декабря в Европейской службе по внешним делам заявили, что публичное раскрытие ГПУ деталей расследования фактов коррупции подрывает возможности НАБУ эффективно проводить расследования.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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