В САП объяснили закрытие дела против Довгого

В прокуратуре говорят, что не смогли собрать достаточно улик для доказательства виновности депутата в суде

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что закрыли производство против народного депутата Олеся Довгого в связи с невозможностью собрать улики, достаточные для доказательства его виновности в суде. Об этом LIGA.net сообщили в САП.

"22.12.2017 года начальником отдела САП - процессуальным руководителем в уголовном производстве принято решение о его закрытии в части подозрения народного депутата Украины Довгого О.С. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины на основании п. 3 ч. 1 ст. 284 УПК Украины - в связи с невозможностью установить достаточные доказательства для обоснования виновности лица в суде и исчерпанием возможности их получения", - сказано в сообщении.

Следствием установлено, что вопрос передачи земельных участков в собственность решался исключительно на пленарных заседаниях сессии Киевсовета по результатам голосования, отметили в САП.

"Учитывая, что решение о включении этого вопроса в повестку дня, утверждение повестки дня в целом и принятие решений сессией депутаты Киевсовета трижды положительно поддержали путем голосования, подтвердить, что выбытие земельных участков из собственности территориальной общины города Киева находится в прямой причинно-следственной связи с действиями Довгого О.С. невозможно", - заявили в САП.

Вместе с тем, отметили в прокуратуре, по результатам допросов 41 свидетеля, в том числе 35 депутатов Киевсовета, не получено никаких доказательств склонения, давления или указаний со стороны Довгого по результатам голосования за выделение земельных участков.

Абсолютное большинство допрошенных депутатов не вспомнили событий пленарного заседания 1 октября 2007 года и на вопросы следователей и прокуроров по конкретным фактам не предоставили никакой информации, сообщили в прокуратуре.

"В связи с десятилетней давностью событий, являющихся предметом расследования в уголовном производстве, а также уничтожением электронной системы информационного обеспечения Киевсовета, учитывая показания большинства свидетелей в уголовном производстве и отсутствии других процессуальных источников получения доказательств, следствием фактически исчерпаны возможности получить достаточные доказательства для доведения виновности Довгого О.С. в суде", - заявили в САП.

Сегодня СМИ сообщили, что НАБУ и САП закрыли производство против Довгого.

11 июля 2017 года Верховная Рада дала согласие на привлечение Довгого к уголовной ответственности.

По информации следствия, будучи секретарем Киевсовета, Довгий с нарушением регламента выделил земельный участок около 100 га фиктивному кооперативу. Участок был выделен в заповеднике Жуков остров. Ущерб, по оценке прокуратуры, составил более 80 млн грн.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.