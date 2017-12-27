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СМИ опубликовали список освобожденных украинских заложников

27.12.2017 23:18
Журналисты опубликовали список 73 освобожденных украинцев
СМИ опубликовали список освобожденных украинских заложников
Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Журналисты опубликовали список освобожденных сегодня из плена боевиков украинских заложников. 

Как уточняет Hromadske, среди них Николай Герасименко и Александр Лазаренко - участники батальона Кривбас, попавшие в плен в 2015 году, киборги Александр Морозов и Иван Ляса, ученый Игорь Козловский.

Фото: hromadske.ua

Как сообщалось ранее, в ходе сегодняшнего обмена на подконтрольную Украине территорию переправлены 73 заложника, боевикам Киев отдал 233 запрашиваемых ими лиц. 

Сейчас несколько сотен человек собрались в аэропорту Борисполь, чтобы встретить освобожденных украинцев.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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