СМИ опубликовали список освобожденных украинских заложников

Журналисты опубликовали список 73 освобожденных украинцев

Журналисты опубликовали список освобожденных сегодня из плена боевиков украинских заложников.

Как уточняет Hromadske, среди них Николай Герасименко и Александр Лазаренко - участники батальона Кривбас, попавшие в плен в 2015 году, киборги Александр Морозов и Иван Ляса, ученый Игорь Козловский.

Фото: hromadske.ua

Как сообщалось ранее, в ходе сегодняшнего обмена на подконтрольную Украине территорию переправлены 73 заложника, боевикам Киев отдал 233 запрашиваемых ими лиц.

Сейчас несколько сотен человек собрались в аэропорту Борисполь, чтобы встретить освобожденных украинцев.

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