СМИ опубликовали список освобожденных украинских заложников
Журналисты опубликовали список освобожденных сегодня из плена боевиков украинских заложников.
Как уточняет Hromadske, среди них Николай Герасименко и Александр Лазаренко - участники батальона Кривбас, попавшие в плен в 2015 году, киборги Александр Морозов и Иван Ляса, ученый Игорь Козловский.
Фото: hromadske.ua
Как сообщалось ранее, в ходе сегодняшнего обмена на подконтрольную Украине территорию переправлены 73 заложника, боевикам Киев отдал 233 запрашиваемых ими лиц.
Сейчас несколько сотен человек собрались в аэропорту Борисполь, чтобы встретить освобожденных украинцев.
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