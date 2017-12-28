Тиллерсон: Без мира в Украине обычных отношений США и РФ не будет

Россия за последние 10 лет вторглась в две соседние страны и подорвала суверенитет западных государств, напомнил госсекретарь США

Отношения США и России не будут обычными до тех пор, пока ситуация в Украине не будет мирно разрешена. Об этом госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон пишет в своей статье для The New York Times, посвященной достижениям американской дипломатии в уходящем 2017 году.

Глава Госдепартамента отмечает, что у Вашингтона "нет иллюзий" относительно правящего в РФ режима.

"Сегодня у США плохие отношения с возрождающейся Россией, которая в последнее десятилетие вторглась в соседние Грузию и Украину и подорвала суверенитет западных государств, вмешиваясь в наши и другие выборы", - пишет Тиллерсон.

Он также подчеркнул, что назначение Курта Волкера спецпредставителем Госдепа по вопросам Украины "отражает нашу приверженность восстановлению суверенитета и территориальной целостности страны".

"Без мирного разрешения ситуации в Украине, которое должно начинаться с соблюдения Россией минских соглашений, отношения с РФ не могут быть как обычно", - констатирует госсекретарь.

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В то же время Тиллерсон признал, что Вашингтону, несмотря на его противостояние российской агрессии, приходится сотрудничать с Москвой там, где пересекаются их интересы, - прежде всего в Сирии.

"Теперь, когда президент Владимир Путин одобрил поддерживаемый ООН политический процесс в Женеве по обеспечению нового будущего для Сирии, мы ожидаем, что Россия пойдет по этому пути. Мы уверены, что воплощение этих переговоров в жизнь приведет к становлению Сирии, свободной от Башара Асада и его семьи", - резюмирует глава американской дипломатии.

12 декабря 2017 года Тиллерсон заявил, что США еще вернутся к вопросу временно оккупированного Россией Крыма, сейчас же приоритетный вопрос для них - это прекращение насилия в Донбассе.

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