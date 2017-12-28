СБУ опубликовала 393 свидетельства агрессии РФ против Украины

В 2017 году украинские суды вынесли два приговора террористам ЛДНР

СБУ опубликовала очередной, пятый бюллетень свидетельств о вооруженной агрессии РФ против Украины, а также физического насилия и издевательств над украинцами, которые находились в заложниках боевиков ЛДНР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, СБУ собрала 393 свидетельства об агрессии РФ, которые получены в ходе опросов 43 украинских граждан, находившихся в заложниках на временно оккупированных территориях.

Кроме того, в бюллетене перечислены результаты судебных решений по преступным действиям террористов. Согласно тексту документа, в 2017 году украинские суды вынесли два приговора террористам ЛДНР: оба вынесены в июне, один - в Харькове, другой - в Славянске.

Глава службы Василий Грицак отметил, что СБУ готова "оказывать всестороннюю помощь в исследовании этих преступлений представителям международных организаций, в частности правозащитным организациям, передав им собраны материалы".

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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