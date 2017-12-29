Самая крупная пойманная рыба: глава СБУ о задержанном "агенте РФ"

Грицак считает, что это самое масштабное разоблачение российской агентуры за годы независимости Украины

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак считает подозреваемого в государственной измене сотрудника секретариата Кабмина Станислава Ежова самой "крупной рыбой", пойманной за годы независимости Украины. Об этом он сказал в эфире канала ТРК Украина, сообщает Укринформ.



"Ежов довольно крупная рыба. Пожалуй самая крупная пойманная за государственную измену с начала независимости Украины. И я не открою большую тайну, если скажу, что в работе СБУ находится много дел по которым проходят граждане Украины, которые подозреваются в государственной измене", - сообщил он.



Грицак не стал раскрывать тайну о количестве разрабатываемых лиц. Он отметил, что к уголовной ответственности не привлекаются "агенты", который придут с повинной и сообщат СБУ о вербовке их другим государством.



"Я пользуюсь случаем, и призываю прийти в СБУ и сделать соответствующее заявление и не получить серьезный срок наказания", - сказал Грицак.



Также на вопрос о том, будут ли еще громкие шпионские разоблачения, он сказал, "я убежден, что да".