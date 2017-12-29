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Самая крупная пойманная рыба: глава СБУ о задержанном "агенте РФ"

29.12.2017 05:40
Грицак считает, что это самое масштабное разоблачение российской агентуры за годы независимости Украины
Самая крупная пойманная рыба: глава СБУ о задержанном "агенте РФ"
Фото: Вконтакте Ежова

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак считает подозреваемого в государственной измене сотрудника секретариата Кабмина Станислава Ежова самой "крупной рыбой", пойманной за годы независимости Украины. Об этом он сказал в эфире канала ТРК Украина, сообщает Укринформ.

"Ежов довольно крупная рыба. Пожалуй самая крупная пойманная за государственную измену с начала независимости Украины. И я не открою большую тайну, если скажу, что в работе СБУ находится много дел по которым проходят граждане Украины, которые подозреваются в государственной измене", - сообщил он.

Грицак не стал раскрывать тайну о количестве разрабатываемых лиц. Он отметил, что к уголовной ответственности не привлекаются "агенты", который придут с повинной и сообщат СБУ о вербовке их другим государством. 

"Я пользуюсь случаем, и призываю прийти в СБУ и сделать соответствующее заявление и не получить серьезный срок наказания", - сказал Грицак.

Также на вопрос о том, будут ли еще громкие шпионские разоблачения, он сказал, "я убежден, что да".

20 декабря 2017 года СБУ сообщила о задержании "разоблаченного в работе на российские спецслужбы" помощника премьер-министра Станислава Ежова.

Мужчина якобы собирал информацию о деятельности правительственных структур и передавал ее российским кураторам через электронные каналы связи. Его задержали на рабочем месте при содействии руководства правительства. Открыто дело по ч. 1 ст. 111 УК (госизмена).

Тема дня: "Российский шпион" в Кабмине: кто он и что может знать

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ЛIГАБiзнесIнформ
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