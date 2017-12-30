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Захватившего заложников в Харькове могут посадить на 15 лет

30.12.2017 20:09
Полиция открыла уголовное дело по факту захвата заложников в отделении Укрпочты в Харькове
Захватившего заложников в Харькове могут посадить на 15 лет
Фото: facebook.com/police.kharkov
Управление Национальной полиции в Харьковской области открыло уголовное дело по факту захвата заложников в отделении Укрпочты в Харькове. Об этом сообщается на странице харьковской полиции в Facebook.

Дело открыто по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи захватившему заложников грозит до 15 лет лишения свободы.

Сегодня, 30 декабря, в Харькове неизвестный мужчина захватил отделение Укрпочты с людьми внутри. По предварительной информации, захватчик напал на отделение с целью ограбления.

Около 18:00 спикер Нацполиции Ярослав Тракало сообщил, что из здания отделения во время переговоров с захватчиком удалось освободить трех женщин и двух детей в возрасте 11 и 13 лет; в заложниках у мужчины остаются еще четыре человека.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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