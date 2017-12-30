Захватившего заложников в Харькове могут посадить на 15 лет
30.12.2017 20:09
Полиция открыла уголовное дело по факту захвата заложников в отделении Укрпочты в Харькове
Фото: facebook.com/police.kharkov
Управление Национальной полиции в Харьковской области открыло уголовное дело по факту захвата заложников в отделении Укрпочты в Харькове. Об этом сообщается на странице харьковской полиции в Facebook.
Дело открыто по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи захватившему заложников грозит до 15 лет лишения свободы.
Сегодня, 30 декабря, в Харькове неизвестный мужчина захватил отделение Укрпочты с людьми внутри. По предварительной информации, захватчик напал на отделение с целью ограбления.
Около 18:00 спикер Нацполиции Ярослав Тракало сообщил, что из здания отделения во время переговоров с захватчиком удалось освободить трех женщин и двух детей в возрасте 11 и 13 лет; в заложниках у мужчины остаются еще четыре человека.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
09:00
-
29.12.17
19:25
-
29.12.17
18:01
-
29.12.17
18:20
-
29.12.17
14:15
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 40748
- 38822
- 32032
- 15495
- 14944
Спецпроекты
Новости партнеров