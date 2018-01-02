Причастным к падению MH17 скоро сообщат о подозрении - ГПУ

Подозреваемым предложат в добровольном порядке предстать перед голландским судом

120 лицам, причастным к катастрофе Боинга MH17, имена которых должны обнародовать сегодня власти Нидерландов, позже будет сообщено о подозрении. Об этом сказал в комментарии Укринформу заместитель генпрокурора Евгений Енин.

"Обнародование имен людей, причастных к катастрофе самолета, является плановым промежуточным этапом и свидетельством того, что Украина и Нидерланды уделяют максимальное внимание расследованию этого дела. Следующим этапом будет официальное сообщение им о подозрении", - сказал Енин.

После этого у Международной следственной группы будет еще некоторое время для завершения досудебного следствия и передачи в суд обвинительных актов.

"Мы будем предлагать подозреваемым в добровольном порядке предстать перед голландским судом", - сказал чиновник.

Дела против украинцев будут слушаться в суде Нидерландов по специальной процедуре, прописанной в двустороннем межгосударственном соглашении. Они будут давать показания по видеосвязи, находясь при этом в Украине.

Сегодня, 2 января, власти Нидерландов должны обнародовать список имен тех, кто причастен, по версии официального следствия, к падению малазийского авиалайнера рейса МН17 в Донбассе.

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