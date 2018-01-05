Чубаров рассказал, сколько крымских татар лишены свободы в Крыму

По словам главы Меджлиса, в оккупированном Крыму усиливается давление оккупационных властей на крымских татар

В Крыму усиливается давление оккупационных властей на крымских татар. Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп от Блока Петра Порошенко Рефат Чубаров, передает 5 канал.

"Количество тех, кого мы относим к политзаключенным, то есть люди, которые лишены свободы и они находятся за решеткой или в СИЗО, или уже получили так называемые судебные приговоры, или судебными приговорами они ограничены в передвижении по Крыму, - таких людей более 60. И я не говорю о тех людях, которые получают огромные денежные штрафы. Их уже несколько сотен", - сказал он.

По словам Чубарова, число детей, оставшихся без родителей, потому что те за решеткой, уже превысило сотню.

"Мы их считаем, потому что они нуждаются в помощи", - объяснил глава Меджлиса.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

Ранее сообщалось, что в 2017 году во временно оккупированном Крыму подконтрольные России суды вынесли 10 обвинительных приговоров по политически мотивированным уголовным делам.

Тема дня: Зачем Кремль отдал Турции двух крымских татар

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.