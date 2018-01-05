Крымскому "экс-министру" оккупантов сообщили о подозрении

Михальчевский подписал уведомление о подозрении в присутствии своего адвоката в прокуратуре АР Крым

Прокуратура Крыма сообщила о подозрении "экс-министру" оккупационной крымской администрации Петру Михальчевскому. Об этом Hromadske сообщила пресс-секретарь прокуратуры АРК Татьяна Тихончик.

Ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 (Государственная измена) УК. Санкция предусматривает до 15 лет лишения свободы.

По словам Тихончик, Михальчевский подписал уведомление о подозрении в присутствии своего адвоката в прокуратуре АР Крым.

Сегодня в СБУ сообщили, что установили факт пребывания в Киеве пособника российских оккупантов, бывшего так называемого министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского. Как утверждают в спецслужбе, псевдочиновник "непосредственно участвовал в создании незаконных органов власти на временно оккупированном полуострове".

По временному месту жительства Михальчевского в столице проведен обыск в рамках уголовного производства по ст. 110 (сепаратизм) и 111 УК (госизмена).

Однако задержан Михальчевский не был.

Также сегодня, по информации СМИ, суд Херсона должен избрать для него меру пресечения.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.