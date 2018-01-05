Крымскому "экс-министру" оккупантов сообщили о подозрении
Прокуратура Крыма сообщила о подозрении "экс-министру" оккупационной крымской администрации Петру Михальчевскому. Об этом Hromadske сообщила пресс-секретарь прокуратуры АРК Татьяна Тихончик.
Ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 (Государственная измена) УК. Санкция предусматривает до 15 лет лишения свободы.
По словам Тихончик, Михальчевский подписал уведомление о подозрении в присутствии своего адвоката в прокуратуре АР Крым.
Сегодня в СБУ сообщили, что установили факт пребывания в Киеве пособника российских оккупантов, бывшего так называемого министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского. Как утверждают в спецслужбе, псевдочиновник "непосредственно участвовал в создании незаконных органов власти на временно оккупированном полуострове".
По временному месту жительства Михальчевского в столице проведен обыск в рамках уголовного производства по ст. 110 (сепаратизм) и 111 УК (госизмена).
Однако задержан Михальчевский не был.
Также сегодня, по информации СМИ, суд Херсона должен избрать для него меру пресечения.
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