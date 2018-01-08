Крымского "экс-министра" оккупантов арестовали на месяц

Сам Петр Михальчевский виновным себя не признает

Экс-"министру" аннексированного Крыма Петру Михальчевскому, которого подозревают в госизмене, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на один месяц. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Татьяна Тихончик, передает Украинская правда.

Во время судебного заседания представители прокуратуры АР Крым настаивали на аресте Михальчевского на 60 суток.

"Работа Михальчевского в российском правительстве Крыма является деятельностью, направленной на подрыв территориальной целостности Украины. В частности, в предоставленных прокуратурой показаниях свидетелей утверждается, что Михальчевский содействовал организации "референдума" о присоединении Крыма к России", - говорится в сообщении.

Сам Михальчевский виновным себя не признает.

5 января в СБУ сообщили, что установили факт пребывания в Киеве пособника российских оккупантов, бывшего так называемого министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского. Как утверждают в спецслужбе, псевдочиновник "непосредственно участвовал в создании незаконных органов власти на временно оккупированном полуострове". По временному месту жительства Михальчевского в столице проведен обыск в рамках уголовного производства по ст. 110 (сепаратизм) и 111 УК (госизмена).

Однако задержан Михальчевский не был.

В тот же день псевдочиновнику сообщили о подозрении в госизмене.

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