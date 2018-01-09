У полка Азов на фронте есть американское оружие - BellingCat
Спецподразделение Азов, которое входит в состав Национальной гвардии Украины, имеет на линии фронта в Донбассе произведенное в США оружие. Об этом заявил ведущий исследователь проекта BellingCat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер в своем Twitter.
"Много шума подняли вокруг официального согласия правительства США на продажу противотанковых ракетных комплексов Javelin Украине, но на линии фронта в Донбассе батальон Азов уже имеет изготовленное в США летальное вооружение", - заявил Толер.
Он анонсировал выход статьи с подробностями о наличии у Азова американского оружия, отметив, что речь может идти о гранатометах, произведенных в США.
21 декабря администрация президента США Дональда Трампа одобрила первые коммерческие поставки летального оборонительного оружия Украине. Госдеп одобрил коммерческую лицензию, которая разрешает экспорт снайперских систем Model M107A1, боеприпасов и комплектующих на сумму $41,5 млн.
Читайте также: Ракеты Javelin будут наготове в частях ВСУ вдали от фронта - WSJ
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
18:05
-
вчера
11:15
-
вчера
16:43
-
вчера
15:34
-
02.01.18
14:00
Новости партнеров
- 61155
- 59726
- 38776
- 36799
- 35472