У полка Азов на фронте есть американское оружие - BellingCat

Ведущий исследователь проекта анонсировал выход статьи с подробностями о наличии у Азова оружия американского производства

Спецподразделение Азов, которое входит в состав Национальной гвардии Украины, имеет на линии фронта в Донбассе произведенное в США оружие. Об этом заявил ведущий исследователь проекта BellingCat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер в своем Twitter.

"Много шума подняли вокруг официального согласия правительства США на продажу противотанковых ракетных комплексов Javelin Украине, но на линии фронта в Донбассе батальон Азов уже имеет изготовленное в США летальное вооружение", - заявил Толер.







Он анонсировал выход статьи с подробностями о наличии у Азова американского оружия, отметив, что речь может идти о гранатометах, произведенных в США.

21 декабря администрация президента США Дональда Трампа одобрила первые коммерческие поставки летального оборонительного оружия Украине. Госдеп одобрил коммерческую лицензию, которая разрешает экспорт снайперских систем Model M107A1, боеприпасов и комплектующих на сумму $41,5 млн.



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