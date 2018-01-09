Оккупанты уничтожают аутентичность Ханского дворца в Бахчисарае

Эксперты опасаются, что под тяжестью конструкции в Ханском дворце может просесть грунт во временно оккупированном Крыму

Российские фирмы, которые проводят так называемые противоаварийные работы в Ханском дворце в Бахчисарае, уничтожают аутентичность исторического памятника. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии заявил бывший глава комитета АРК по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Эдем Дудаков.

"Применили бетон вместо деревянных конструкций (на старинных укреплениях, - ред.), это потеря аутентичности. Реставрацию делают в той же технологии, теми же материалами, которыми делали древние мастера. В данном случае, это практически новодел. Нужно сохранить черепицу старую, ведь ее тоже вывозят в неизвестном направлении", - отметил Дудаков.

По его словам, попасть на территорию Ханского дворца очень сложно.

"Потому, что кругом охрана, охрана не пропускает никого к этому объекту. Если они установят черепицу, то это уже вообще не объект ЮНЕСКО. Мне кажется, Украине стоит повысить статус памятника: от местного значения до национального значения", - добавил Дудаков.

Он считает, что тогда и мировая общественность сможет обратить больше внимания на эту проблему.

Эксперты опасаются, что под тяжестью конструкции может просесть грунт, рабочие не установили защиту для надгробий и каллиграфических росписей стен храма.

27 декабря 2017 года по результатам мониторинга соблюдения правового режима временно оккупированной территории выявлены факты ненадлежащего проведения реставрационных работ на объектах Бахчисарайского государственного историко-культурного заповедника "Ханский дворец (XVI-XIX веков): Ханская мечеть (1740-1743 годы)" в Крыму.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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