У полка "Азов" нет на вооружении американских ПТРК - СМИ

Командование ВСУ опровергло некорректные сообщения некоторых СМИ о том, что у нацгвардейцев из "Азова" уже есть на вооружении американские ПТРК

Спецподразделение "Азов" из Нацгвардии не имеет на вооружении противотанковых ракетных комплексов США, которые, по некоторым данным, будут вскоре проданы Украине американским производителем. Об этом заявил пожелавший остаться анонимным чиновник из Генштаба ВСУ, пишет Укринформ.

"Сообщения в прессе о том, что в полку МВД "Азов" могут быть американские ПТРК Javelin, не соответствуют действительности", - подчеркнул он.

По словам собеседника агентства, Пентагон якобы передаст Украине не новейшие противотанковые комплексы Javelin, а ПТРК TOW, причем эта процедура может растянуться на год.

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Вчера, 8 января, OSINT-расследователь BellingCat Арик Толер заявил, что вскоре на сайте международного проекта появится статья о том, что на вооружении бойцов "Азова" по меньшей мере с июля 2017 года есть летальное оружие США, в частности, гранатометы. Некоторые ресурсы распространили эту информацию, словно "у Азова есть Джавелины".

Агентство Голос Америки сообщает, что речь идет о гранатометах PSRL (модернизированная версия РПГ-7), которые уже два года поставляются Украине компанией из штата Техас AirTronic USA.

21 декабря 2017 года администрация президента США Дональда Трампа одобрила первые коммерческие поставки летального оружия Украине. Госдеп подписал коммерческую лицензию, которая разрешает экспорт снайперских винтовок Model M107A1, боеприпасов и комплектующих на сумму $41,5 млн.

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