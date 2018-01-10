Могут быть проблемы с "прозрачным" набором кадров ГБР - нардеп

Кабмин показал порядок назначения кадров в Госбюро расследований. По мнению Мустафы Найема, там могут "отстранить общественность" от этого процесса

Кабмин обнародовал порядок назначения чиновников Государственного бюро расследований: сотрудников будет отбирать конкурсная комиссия, которая формируется решением главы ГБР из представителей органа бюро и других госорганов. При этом привлечение представителей общественных организаций и членов Совета общественного контроля (СОК) при ГБР к этому процессу не является обязательным, пишет у себя в Facebook нардеп Мустафа Найем.

"Таким образом, ГБР - единственный новосформированный правоохранительный орган, руководство которого теоретически допускает отстранение общественности от процедуры отбора кадров", - делает он вывод.

Кроме того, "есть вопросы" и к привлечению СОК ГБР к процедуре, подчеркивает депутат.

"Согласно документу, состав Совета определяться не открытым верифицированным интернет-голосованием, как это происходило, например, при формировании СОК НАБУ, а рейтинговым голосованием всех, кто захочет участвовать в учредительном собрании", - пояснил Найем.

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Документ Кабмина регламентирует, что состав Совета формируется по результатам конкурса, проведенного во время учредительного собрания путем рейтингового голосования в присутствии представителей общественных объединениях.

По мнению Найема, такой порядок образования СОК создает "очень большой риск, что львиную часть участников учредительного собрания" могут составить представители "фейковых или карманных общественных объединений, которые могут использоваться как политическими силами, так и руководством самого бюро".

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В задачи ГБР входит предотвращать, выявлять, прекращать, раскрывать и расследовать преступления, совершенные топ-чиновниками, в том числе президентом, полномочия которого утратили силу, членами правительства и парламента, правоохранителями и судьями, а также лицами, совершившими военные преступления.

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